Минпросвещения намерено ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику… Никакого дистанта в эти дни не предусматривается — дети будут отдыхать с родителями», — говорится в сообщении.

Министерство просвещения России намерены сделать в выходную неделю с 30 октября по 7 ноября каникулы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у большинства школьников каникулы после первой четверти как раз попадают на нерабочие дни.