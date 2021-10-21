Из Рязани в Санкт-Петербург пустят еще один поезд

Он будет курсировать через день.

Из Рязани в Санкт-Петербург пустят еще один поезд. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Речь идет о поезде № 105/106 сообщением Оренбург — Санкт-Петербург. Его пустят с 13 декабря.

В компании отметили, что поезд будет курсировать через день, отправляясь из Оренбурга в 19:20 и прибывая в Санкт-Петербург в 07:19 (через сутки); из Санкт-Петербурга он будет отправляться в 14:30 и прибывать в Оренбург в 06:43 (через сутки). Маршрут пройдет через станции Самара, Пенза, Рузаевка, Рязань, Тверь и другие.