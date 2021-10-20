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Стало известно, какие предприятия продолжат работу в нерабочие дни
Комментарий предоставил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, россияне смогут покупать все товары первой необходимости. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает ТАСС.

Он сообщил, что все системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ретейл продолжат работу. По его словам, единственной возможностью снизить убытки от ограничений и не допустить их продления является вакцинация сотрудников в промышленности и торговле.

Мантуров напомнил, что необходимо, чтобы в стране было 80% вакцинированных или переболевших.