Россиян попросили воздержаться от поездок в другие регионы

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с членами правительства во главе с президентом Владимиром Путиным.

Россиян попросили воздержаться от поездок в другие регионы. Об этом в среду, 20 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с членами правительства во главе с президентом Владимиром Путиным.

Она также рекомендовала россиянам сохранять масочный режим, дезинфекцию транспорта, прекратить работу зрелищных мероприятий и общепита с 23:00 до 6:00.

Ранее Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавируса.