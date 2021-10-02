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В Самаре водителя насмерть придавила дверь собственного автомобиля
В субботу, 2 октября, в Самаре водитель стал жертвой собственного автомобиля. Его насмерть зажало дверью.

В субботу, 2 октября, в Самаре водитель стал жертвой собственного автомобиля. Его насмерть зажало дверью.

Горожане стали свидетелями происшествия во дворе одного из домов на Заводском шоссе. Трагедия попала на видео, сообщает портал 63.ru.

Судя по кадрам видео, мужчина погиб, зажатый водительской дверью и соседним автомобилем.

Причины происшествия неизвестны, официального комментария пока нет. По версии очевидцев, соседний автомобиль по какой-то причине тронулся без водителя в сторону белой машины. Ее владелец попытался запрыгнуть в салон, чтобы спасти свою машину, но не успел засунуть голову внутрь. Движение также могла начать «Лада», но водитель не успел нажать на тормоз.