В Рязани стоки канализации затопили улицу Великанова

В Рязани поток нечистот затопил улицу Великанова. Ситуация сохраняется уже несколько дней, сообщает ГТРК «Ока».

В Рязани поток нечистот затопил улицу Великанова. Ситуация сохраняется уже несколько дней, сообщает ГТРК «Ока».

По словам местных жителей, потоком из канализации смыло крышку колодца, сейчас ее придавали булыжниками. Рядом функционирует сток, но он не решает проблему.

Канализационные стоки уже затопили дворы, проезды, палисадники и подбираются к дороге. Все это время затапливает также подвалы трех жилых домов, которые связаны единой канализационной системой. Управляющая организация ЖЭУ № 9 не может решить вопрос, так как коллектор принадлежит городу.

Известно, что летом в двух пострадавших домах провели капремонт и установили новое оборудование для нагрева горячей воды на 1,5 миллиона рублей.

Рабочие «Водоканала» приступили к устранению аварии, начали с откачки стоков и раскопали котлован глубиной в 4,5 метра. Рабочие говорят об обрушении верхнего слоя трубы, в том числе из-за изношенности.

Сроки ремонта руководство «Водоканала» не называет.