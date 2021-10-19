Юристы рассказали владельцам квартир о серьезных штрафах

Собственники квартир могут получить крупные штрафы за самовольную перепланировку, подключение к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру.

Юристы рассказали владельцам квартир о серьезных штрафах. Об этом пишет РИА Новости.

Член ассоциации юристов России Ольга Митева рассказала, что собственники квартир могут получить крупные штрафы за самовольную перепланировку, подключение к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру.

За самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 30 тысяч.

За несогласованную перепланировку штраф составит до 2,5 тысяч рублей. Также собственнику выдадут предписание устранить нарушения за свой счет.

Если жильцы отказываются впустить в квартиру специалистов контролирующих организаций для технического обслуживания оборудования, им грозит штраф от одной до двух тысяч рублей.

В случае, если бездействие собственников квартир привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, то штраф составит уже 10-20 тысяч рублей.

Юрист отметил, что штраф необходимо заплатить в течении 60 дней. После документы передадут судебным приставам для принудительного взыскания и дополнительно назначат административный штраф.