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В Ряжске задержали пьяного водителя без «прав»
Нарушителя обнаружили вблизи дома № 12 по улице Гагарина.

В Ряжске задержали пьяного водителя. Об этом во вторник, 19 октября, сообщило региональное УМВД.

Нарушителя обнаружили вблизи дома № 12 по улице Гагарина. Там сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль"ВАЗ" и остановили его для проверки водителя. Выяснилось, что 24-летний мужчина сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,992 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также было установлено, что нарушитель не имеет водительских прав.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.