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В Рязанской области запустили сервис для мониторинга проведения вакцинации
Информационный сервис мониторинга разработало министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова.

В Рязанской области запустили сервис для мониторинга проведения вакцинации среди работников организаций. Об этом во вторник, 19 октября, сообщило областное правительство.

Информационный сервис мониторинга разработало министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова. В работу проект запустили в понедельник, 18 октября.

По словам зампред правительства Рязанской области Светланы Горячкиной, такой сервис необходим для оперативного мониторинга в электронном виде ситуации с вакцинацией сотрудников предприятий. Это позволит уйти от бумажного сбора отчетности и сделает работу более результативной. Кроме того, данные позволят контролировать ситуацию с коронавирусом в регионе специалистам областного Роспотребнадзора и других контролирующих органов.