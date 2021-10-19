В ДТП на Касимовском шоссе пострадал водитель «девятки»

С травмами его доставили в больницу.

В понедельник, 18 октября, в ДТП на Касимовском шоссе пострадал мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Авария произошла возле дома № 20 примерно в 22.00.

По предварительной информации, 37-летний рязанец, управляя «ВАЗ-2109» не уступил дорогу 25-летнему жителю Рязанской области на автомобиле Toyota.

В результате ДТП пострадал водитель «девятки». С травмами его доставили в больницу.

Ранее об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.