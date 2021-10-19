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Сотрудникам рязанского завода пообещали премии за прививку от COVID-19
Копию приказа пользователи опубликовали в социальных сетях.

Сотрудникам завода «Тяжпрессмаш» пообещали премию за прививку от коронавируса. Копию приказа во вторник, 19 октября, пользователи опубликовали в социальных сетях.

В документе говорится, что те работники, которые полностью вакцинировались одним из российских препаратов, получат премию в размере 2000 рублей.

«Основанием для выплаты премии является сертификат о вакцинации, предъявленный вакцинированным сотрудником в здравпункт», — говорится в документе.