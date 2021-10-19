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На трех улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

На трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте водоканала.

Во вторник, 19 октября, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Вознесенская, дом № 40-а;
  • Народный бульвар, дом № 12 корпус 1.

До 18:00 холодную воду отключили на улице Березовой в домах №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 3, 1 корпус 10, 1 корпус 12, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-з, 1-к, 1-л, 1-м, 1-н, 1-и (детский сад № 43), 1-а строение 2 (ЦТП).

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.