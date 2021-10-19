Губернатор пообещал кадровые решения, если соцобьекты в регионе не сдадут в срок

Об этом сообщило областное правительство.

Губернатор Николай Любимов ознакомился с ходом работ по возведению пристройки в детском саду № 99. Об этом во вторник, 19 октября, сообщило областное правительство.

Напомним, строительство на этом объекте ведет новый подрядчик. Ранее правительство расторгло контракт с предыдущей организацией из-за срыва сроков, а УФАС внес ее в реестр недобросовестных подрядчиков.

В настоящее время новая организация уже ставит теневые навесы, наружное освещение, а также ведется отделка фасадов, устройство систем электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных систем теплоснабжения и другие работы.

Глава региона осмотрел новые помещения и выразил уверенность, что работы завершат в этом году.

«Сейчас нет сомнений, что пристройка к садику № 99 будет закончена в этом году. И хорошо, что пришел новый подрядчик — рязанская компания, которая вместе с минстроем и городом очень мощно взялась за этот объект», — подчеркнул Любимов.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Всего рязанские власти планируют построить одноэтажное здание на 80 мест для детей от полутора до трех лет с теплым переходом в основное здание детского сада. В пристройке расположатся четыре группы со всеми необходимыми помещениями, а также собственными выходами на участок. На нем также предусмотрено размещение детских беседок, игровых и физкультурных площадок, устройство кругового проезда.

«Выводы сделаны самые серьезные. В случае срывов сроков строительства социальных объектов последуют административные и кадровые решения. Все должно делаться в срок», — сказал Николай Любимов.