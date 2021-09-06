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В Рязани нашли подрядчика для завершения строительства пристроек к двум детским садам
Стоимость работ — 52,6 миллиона рублей для детсада № 99 по адресу: улица Гоголя, дом № 36 корпус 1. 40,3 миллиона рублей потребуется для садика № 110 по адресу: улица Великанова, дом № 6 корпус 1.

В Рязани пристройки для двух детских садов — № 99 и № 110 достроит ООО «Опора». Информация об этом появилась на сайте единой информационной системы закупок.

Стоимость работ — 52,6 миллиона рублей для детсада № 99 по адресу: улица Гоголя, дом № 36 корпус 1. 40,3 миллиона рублей потребуется для садика № 110 по адресу: улица Великанова, дом № 6 корпус 1.

Сдать объекты подрядчик должен 20 декабря.

Напомним, обе пристройки возводило предприятие «Дега». Подрядчик сорвал сроки и мэрия расторгла контракты с компанией.