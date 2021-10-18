Врач больницы № 11 ответила рязанцам на вопросы о вакцинации против COVID-19

Рязанцы задали вопросы о вакцинации против COVID-19 заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГКБ № 11 Ольге Селявиной.

В Рязани представители здравоохранения встретились с жителями и активистами на территории ТОС «Дубовая роща». Об этом сообщили в мэрии.

Рязанцы задали вопросы о вакцинации против COVID-19 заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГКБ № 11 Ольге Селявиной.

Жителям также напомнили о том, что необходимо соблюдать соцдистанцию, масочный режим и другие меры, которые предусмотрены Роспотребнадзором.

«Мы получили ответы на все интересующие вопросы. Спрашивали про характеристики вакцин, реакцию организма на вакцинацию и ревакцинацию, пользу прививок», — отметила председатель ТОС «Дубовая роща» Юлия Фомичева.