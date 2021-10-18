Врач больницы № 11 ответила рязанцам на вопросы о вакцинации против COVID-19
Рязанцы задали вопросы о вакцинации против COVID-19 заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГКБ № 11 Ольге Селявиной.
В Рязани представители здравоохранения встретились с жителями и активистами на территории ТОС «Дубовая роща». Об этом
Рязанцы задали вопросы о вакцинации против COVID-19 заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГКБ № 11 Ольге Селявиной.
Жителям также напомнили о том, что необходимо соблюдать соцдистанцию, масочный режим и другие меры, которые предусмотрены Роспотребнадзором.
«Мы получили ответы на все интересующие вопросы. Спрашивали про характеристики вакцин, реакцию организма на вакцинацию и ревакцинацию, пользу прививок», — отметила председатель ТОС «Дубовая роща» Юлия Фомичева.