В Рязанской области за сутки 192 человека заразились коронавирусом

Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки 192 человека заразились коронавирусом. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 45 184 случая заражения. Умерли за сутки восемь человек, всего — 1 269. Выздоровело за сутки 27 человек, всего — 41 288.

В России за сутки зафиксировано 34 325 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 8 027 012. Выздоровели за сутки 16 431 человек, всего — 7 017 055. Умерли за сутки 998 человек, всего — 224 310.