В Рязанской области повысилась заболеваемость ОРВИ

Случаи гриппа не регистрировались, преимущественно болели дети до 14 лет.

С 11 по 17 октября в Рязанской области заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидпорог на 21,7 процентов, в Рязани — на 43,6 процентов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Случаи гриппа не регистрировались, преимущественно болели дети до 14 лет.

В Рязанской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировано 19,2 процентов от запланированного числа.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что вакцинация показана людям с хроническими заболеваниям, пожилым людям, беременным женщинам, детям, а также лицам группы риска по массивности контактов (медработники, работники учебных заведений, сфер обслуживания, студенты вузов и ссузов).