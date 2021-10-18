Появились подробности смертельного ДТП в Рязанском районе
ДТП произошло примерно в 18:15 в Рязанском районе на 223-м километре трассы М5. 37-летний рязанец на Renault Duster сбил 59-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ДТП в Рязанском районе погибла 59-летняя местная жительница. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 18:15 в Рязанском районе на 223-м километре трассы М5. 37-летний рязанец на Renault Duster сбил 59-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход скончалась от травм. Обстоятельства ДТП уточняются.