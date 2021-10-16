В Рязанском районе водитель легковушки насмерть сбил пешехода
На трассе под Рязанью под колесами автомобиля погиб 59-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На трассе под Рязанью под колесами автомобиля погиб 59-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 15 октября на 223-м километре трассы М5 «Урал». З7-летний водитель Renault Duster сбил человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Пешеход получил смертельные травмы, он погиб на месте.