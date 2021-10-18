Полиция рассказала о задержании двух мужчин в Рязани

В полицию обратились рязанцы, которые живут на улице Новоселов. Они сообщили, что двое мужчин, которые на вид пьяны, стоят на улице, грубо и громко бранятся в адрес окружающих.

В воскресенье, 18 октября, сотрудники патрульно-постовой службы задержали на улице Новоселов двух рязанцев, которые «хулиганили». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились рязанцы, которые живут на улице Новоселов. Они сообщили, что двое мужчин, которые на вид пьяны, стоят на улице, грубо и громко бранятся в адрес окружающих.

На место выехала полиция. Оперативники утихомирили пьяных мужчин и доставили в полицию. На рязанцев 1989 и 1994 года рождения протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По статье предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.

Ранее появились фото задержания мужчин.