Ночной конфликт в Кальном завершился стрельбой
По словам очевидцев, толпа с криками бежала за мужчиной, затем раздалось несколько выстрелов и мужчина упал на асфальт.
Ночной конфликт в Кальном завершился стрельбой. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 октября. По словам очевидцев, толпа с криками бежала за мужчиной, затем раздалось несколько выстрелов и мужчина упал на асфальт.
«Ему кричали: „лежи“, — рассказал собеседник. — Не прошло и минуты, как вся толпа ушла».
На месте конфликта остались капли крови.