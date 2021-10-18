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Ночной конфликт в Кальном завершился стрельбой
По словам очевидцев, толпа с криками бежала за мужчиной, затем раздалось несколько выстрелов и мужчина упал на асфальт.

Ночной конфликт в Кальном завершился стрельбой. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 октября. По словам очевидцев, толпа с криками бежала за мужчиной, затем раздалось несколько выстрелов и мужчина упал на асфальт.

«Ему кричали: „лежи“, — рассказал собеседник. — Не прошло и минуты, как вся толпа ушла».

На месте конфликта остались капли крови.