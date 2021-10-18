Митрополит Марк призвал открыто говорить о загрязнителях воздуха в Рязани

Владыка отметил, что в Рязани люди чаще болеют в районах, где сильнее загрязнен воздух. В частности, онкологией и заболеваниями легких.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк призвал открыто говорить о загрязнителях воздуха в Рязани. Об этом он заявил в эфире «Епархиального радио».

«Я с болью говорю о загрязнении окружающей среды. Когда я вижу грузовик 20-летней давности, который оставляет за собой смрадную гарь, думаешь, а куда смотрит наша инспекция? Когда какой-то ветер веет или едешь по какому-то району и слышишь смрадную вонь, то думаешь, а куда смотрят наши власти? Искренне болит за это душа, — заявил митрополит. — Я считаю, что не нужно прятать голову в песок. Нужно прямо называть проблемы и источники проблем, и, конечно же, говорит об этом. Ведь это забота о нашем народе. Сейчас люди говорят, что нужно вакцинироваться, нужно беречь себя, но ведь воздух — это та же самая проблема. Это сбережение нашего народа».

Владыка отметил, что в Рязани люди чаще болеют в районах, где сильнее загрязнен воздух. В частности, онкологией и заболеваниями легких.