Группа ДДТ отыграла в Рязани три концерта

Первый концерт состоялся в пятницу, еще два ДДТ сыграли в субботу — в 15:30 и 20:00.

В минувшие пятницу и субботу, 15 и 16 октября, в Рязани прошли три концерта группы ДДТ. На такие меры коллектив пошел из-за требования Роспотребнадзора, связанных с коронавирусной обстановкой в регионе.

Первый концерт состоялся в пятницу, еще два ДДТ сыграли в субботу — в 15:30 и 20:00.

Выступления были запланированы практически подряд, чтобы не подвести поклонников, давно купивших билеты.

Фото Стаса Синельникова