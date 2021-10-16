В Рязани прошел первый из трех концертов группы ДДТ

В пятницу, 15 октября, прошел первый из трех концертов группы ДДТ в Рязани. Он продлился 2,5 часа. Группа исполнила песни из разных альбомов разных лет.

В пятницу, 15 октября, прошел первый из трех концертов группы ДДТ в Рязани. Он продлился 2,5 часа. Группа исполнила песни из разных альбомов разных лет.

Три концерта запланированы в Рязани практически подряд, чтобы не подвести поклонников, давно купивших билеты, и выполнить требования Роспотребнадзора.

Еще два концерта пройдут в субботу в 15:30 и 20:00. По информации организаторов, на концерт в 15:30 еще осталось немного билетов.

На выступление в 20:00 все билеты распроданы.

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