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В Рыбновском районе нашли тело пропавшего мужчины
В селе Кузьминском Рыбновского района в воскресенье, 17 октября, обнаружено тело пропавшего 65-летнего мужчины. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» в соцсетях.

В селе Кузьминском Рыбновского района в воскресенье, 17 октября, обнаружено тело пропавшего 65-летнего мужчины. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» в соцсетях.

Отряд ПСО Мещера и МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева выезжали в село Кузьминское на поиск пропавшего мужчины 1956 года рождения. На месте работали 15 волонтеров поисковых отрядов, около 20 жителей села и сотрудники полиции.

В ходе поисковых работ группа волонтеров и сотрудник полиции в овраге нашли тело пропавшего.

Напомним, пенсионера искали с 26 сентября.