Под Рязанью пропал 65-летний мужчина
Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.
В селе Константиново Рыбновского района Рязанской области пропал 65-летний Николай Воронин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мужчина пропал 26 сентября.
Приметы: рост 170 см, худое телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза.
Одежда: камуфлированный костюм, черные полуботинки.
Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.