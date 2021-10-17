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В Рязанской области от коронавируса скончались еще восемь жителей
Жертвами коронавируса стали еще восемь жителей Рязанской области. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил федеральный оперштаб.

Жертвами коронавируса стали еще восемь жителей Рязанской области. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии от COVID-19 умер 1261 рязанец.

Зафиксировали 190 новых случаев заражения. Всего заболели 44 992 жителя области.

Выздоровели 65 человек за сутки, всего вылечился 41 261 рязанец.

Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, обновляет максимум уже четвертый день подряд. Зафиксировали более 34 тысяч новых случаев. Умерли 997 пациентов с коронавирусом.