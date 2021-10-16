В России запустят счетчик вакцинации от коронавируса

На портале стопкоронавирус. рф запустят счетчик вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На портале стопкоронавирус.рф запустят счетчик вакцинации от COVID-19. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Уже с 16 октября на сайте будут публиковаться два блока данных: о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации по стране в целом и в регионах.

По словам Голиковой, обновляться они будут еженедельно, исходя из информации о заболеваемости и накопленных недельных данных по вакцинации. Счетчик будет включать две графы: прививки первым компонентом и полностью законченная вакцинация.

Как пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, сведения от регионов будут поступать через информационную систему Минздрава в координационный центр правительства, а затем на портал.

Голикова отметила, что данные позволят жителям самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе.

Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет — уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации.