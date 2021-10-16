В России подготовили дорожные правила для электросамокатов

В ПДД предлагают внести изменения для электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Поправки предложили МВД и Минтранс, сообщает РИА Новости.

В ПДД предлагают внести изменения для электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Поправки предложили МВД и Минтранс, сообщает РИА Новости.

Максимальную скорость предлагается ограничить 25 км в час, а массу СИМ — 35 килограммами. В проекте постановления правительства также говорится, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам.

Авторы документа считают, что дети младше семи лет могут передвигаться на таких транспортных средствах только в сопровождении взрослых.

Также предлагается разрешить гражданам старше 14 лет ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, в случае если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 км в час.

Средствам индивидуальной мобильности при этом нужно запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны, считают авторы проекта. Также говорится, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.