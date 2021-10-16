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В Кальном задержали пьяного водителя с пневматическим пистолетом
В Рязани на улице Быстрецкой патрульные полицейские задержали нетрезвого водителя. Инцидент произошел вечером в пятницу, 15 октября, около 20:45, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Быстрецкой патрульные полицейские задержали нетрезвого водителя. Инцидент произошел вечером в пятницу, 15 октября, около 20:45, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ППС во время патрулирования получили от оперативного дежурного указание выдвинуться на улицу Быстрецкую. Поводом стало поступившее от очевидца в полицию сообщение о том, что рядом с сетевым алкомаркетом хулиганит гражданин, а на капоте его автомобиля «Лада Веста» лежит предмет, похожий на пистолет.

На месте автопатруль заметил, что автомобиль начал движение. Водителя принудили остановиться. За рулем находился 34-летний рязанец, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. На место для дальнейшего разбирательства были вызваны экипаж ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что пистолет пневматический.

На законное требование госавтоинспекторов пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом. Составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права на срок от полутора до двух лет.