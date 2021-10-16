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Россиянам рассказали о признаках депрессии после COVID-19
Коронавирусная инфекция может негативно влиять на психику приводить к депрессии. Осенью распознать это последствие сложнее, так как его можно принять за сезонное ухудшение настроения, считает Мисевич.

О депрессивном состоянии у переболевших коронавирусом рассказала радио Sputnik врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.

Коронавирусная инфекция может негативно влиять на психику приводить к депрессии. Осенью распознать это последствие сложнее, так как его можно принять за сезонное ухудшение настроения, считает Мисевич.

Если после перенесенного COVID-19 прошло менее полугода и раньше осеннее уныние и упадок сил были не характерны, нужно искать прямую связь между болезнью и депрессивным состоянием. Врач назвала симптомы депрессии, указывающие на необходимость обратиться к медикам.

В первую очередь, это сниженное настроение дольше двух недель и отсутствие сил на привычные дела.

Депрессия может развиваться не сразу после заболевания COVID-19, она может проявиться и спустя некоторое время после выздоровления. Причину этого состояния нужно искать как в реакции организма на инфекцию, так и в психологическом напряжении, вызванном пандемией, отметила Мисевич.

По словам врача-психотерапевта, в первые полгода после перенесенного коронавируса не стоит принимать такие кардинальные решения, как развод, увольнение или отказ от важного проекта, так как они могут быть продиктованы депрессивным состоянием.

Депрессия может прогрессировать, если не отказаться от некоторых привычек, связанных с восприятием реальности и поступков других людей. Мисевич советует не придумывать катастрофы на пустом месте и отказаться от категорических оценок людей и событий.

«Черно-белое мышление способно разрушить устойчивые социальные связи. Постарайтесь не „читать“ мысли окружающих, то есть приписывать им мысли и мотивы, которых не знаете наверняка. Лучше заменить это привычкой вступать в диалог, которая поможет убедиться в доброжелательности большинства окружающих и справиться даже с сильной тревогой», — подытожила специалист.

Она посоветовала во время болезни внимательно относиться к своим потребностям.