В Рязанской области могут ввести QR-коды для посещения общественных мест

С 1 декабря могут разрешить посещать общественные места только по QR-кодам. Пока могут разграничить потоки людей с ПЦР-тестами или QR-кодами.

В Рязанской области могут ввести QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщила « МедиаРязань ».

В распоряжении издания оказался протокол заседания регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Рязанской области. В нем говорится, что министерствам культуры и туризма, физкультуры и спорта, промышленности и экономического развития, а также главам районных администраций поручили проработать вопрос организации «зон, свободных от COVID-19». Речь идет о театрах, кинотеатрах, спортобъектах, развлекательных центрах, аквапарках.

Ведомствам поручили разработать предложения по реализации к 18 октября. Отмечается, что с 1 декабря могут разрешить посещать общественные места только по QR-кодам. Пока могут разграничить потоки людей с ПЦР-тестами или QR-кодами.

Напомним, в Рязанской области ввели обязательную вакцинацию.