В Касимовском районе сбили пенсионерку

ДТП произошло 14 октября примерно в 20:20 у села Дмитриево (223 км автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород). Автомобиль «Валдай» наехал на 70-летнюю женщину.

В Касимовском районе сбили 70-летнюю женщину. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло 14 октября примерно в 20:20 у села Дмитриево (223 км автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород). Автомобиль «Валдай» наехал на 70-летнюю женщину. За рулем был 36-летний житель Нижегородской области.

Пострадавшую доставили с травмами в Касимовский межрайонный медицинский центр.