Соседи рассказали свою версию убийства 15-летнего подростка в Рязанском районе

По их словам, убийство мужчина совершил специально, чтобы навредить бывшей супруге.

Соседи рассказали свою версию убийства 15-летнего подростка в Рязанском районе. Об этом они рассказали РИА Новости .

По их словам, убийство мужчина совершил специально, чтобы навредить бывшей супруге.

«Он решил отомстить Елене и приехал в Стенькино специально, чтобы убить Рому, — считают местные. — Либо хотел что-то забрать из дома, и возник конфликт. Парень ведь был довольно дерзкий, резкий на язык и мог за себя постоять».

По словам соседки Алены, мать убитого Романа Ф. познакомилась с будущим отчимом мальчика около десяти лет назад. У нее уже были трое детей — две дочери и сын.

Известно, что сам мужчина родом из Пронска. Ранее он отбывал наказание в тюрьме.

«Отсидел то ли за кражу, то ли за наркотики. Очень рукодельный, но с тяжелым характером — замкнутый и необщительный. В Стенькино перебрался давно, купил здесь квартиру», — рассказала соседка.

После знакомства мужчина переехал к матери мальчика, а свое жилье продал. В семье он сделал ремонт, установил систему видеонаблюдения, оборудовал гараж, в котором позже ремонтировал автомобили. По местным меркам их семья была зажиточной. Спустя время у них родился еще один ребенок.

Соседи отметили, что после рождения ребенка их отношения и испортились.

«Якобы младенец своим плачем постоянно мешал отцу спать, отдыхать и смотреть телевизор. В итоге тот переехал в Рязань, где снял квартиру и завел любовницу. Год назад они решили разойтись, но мирно не получилось. Вероятно, бывший муж претендовал либо на деньги, либо на долю в доме — ведь все, вырученное от продажи своей квартиры, он вложил в недвижимость жены», — вспомнила соседка.

После разрыва женщина устроилась на работу в соседнее село конюхом и приезжала только на выходные. За детьми смотрели родители бывших супругов и сам мужчина.