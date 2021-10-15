\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
11°
Вск, 17
11°
ЦБ USD 71.78 -0.08 15/10
ЦБ EUR 83.33 0.33 15/10
Нал. USD 70.90 / 71.90 11:55
Нал. EUR 82.45 / 83.20 11:55
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
2 385
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
6 488
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
29 691
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
6 742
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Соседи рассказали свою версию убийства 15-летнего подростка в Рязанском районе
По их словам, убийство мужчина совершил специально, чтобы навредить бывшей супруге.

Соседи рассказали свою версию убийства 15-летнего подростка в Рязанском районе. Об этом они рассказали РИА Новости.

По их словам, убийство мужчина совершил специально, чтобы навредить бывшей супруге.

«Он решил отомстить Елене и приехал в Стенькино специально, чтобы убить Рому, — считают местные. — Либо хотел что-то забрать из дома, и возник конфликт. Парень ведь был довольно дерзкий, резкий на язык и мог за себя постоять».

По словам соседки Алены, мать убитого Романа Ф. познакомилась с будущим отчимом мальчика около десяти лет назад. У нее уже были трое детей — две дочери и сын.

Известно, что сам мужчина родом из Пронска. Ранее он отбывал наказание в тюрьме.

«Отсидел то ли за кражу, то ли за наркотики. Очень рукодельный, но с тяжелым характером — замкнутый и необщительный. В Стенькино перебрался давно, купил здесь квартиру», — рассказала соседка.

После знакомства мужчина переехал к матери мальчика, а свое жилье продал. В семье он сделал ремонт, установил систему видеонаблюдения, оборудовал гараж, в котором позже ремонтировал автомобили. По местным меркам их семья была зажиточной. Спустя время у них родился еще один ребенок.

Соседи отметили, что после рождения ребенка их отношения и испортились.

«Якобы младенец своим плачем постоянно мешал отцу спать, отдыхать и смотреть телевизор. В итоге тот переехал в Рязань, где снял квартиру и завел любовницу. Год назад они решили разойтись, но мирно не получилось. Вероятно, бывший муж претендовал либо на деньги, либо на долю в доме — ведь все, вырученное от продажи своей квартиры, он вложил в недвижимость жены», — вспомнила соседка.

После разрыва женщина устроилась на работу в соседнее село конюхом и приезжала только на выходные. За детьми смотрели родители бывших супругов и сам мужчина.