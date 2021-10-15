Пропавшая Елена Логунова до исчезновения подрабатывала в банке

Родные и знакомые пропавшей девушки утверждают, что у нее не было предпосылок к побегу или самоубийству.

Пропавшая Елена Логунова до исчезновения подрабатывала в банке. Информацию об этом опубликовали РИА Новости .

Родные и знакомые пропавшей девушки утверждают, что у нее не было предпосылок к побегу или самоубийству. Елена души не чаяла в дочках и при этом успевала подрабатывать в банке.

Еще один аргумент, опровергающий версию с побегом — из дома девушка вышла без документов.

«Супруг и его родня в последнее время предъявляли Елене и ее матери Наталье Кошелевой материальные претензии. Якобы те покупали детям слишком дорогие игрушки, одежду и все в таком роде. Отношения в семье обострились, начались скандалы», — рассказал адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов.