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Пропавшая Елена Логунова до исчезновения подрабатывала в банке
Родные и знакомые пропавшей девушки утверждают, что у нее не было предпосылок к побегу или самоубийству.

Пропавшая Елена Логунова до исчезновения подрабатывала в банке. Информацию об этом опубликовали РИА Новости.

Родные и знакомые пропавшей девушки утверждают, что у нее не было предпосылок к побегу или самоубийству. Елена души не чаяла в дочках и при этом успевала подрабатывать в банке.

Еще один аргумент, опровергающий версию с побегом — из дома девушка вышла без документов.

«Супруг и его родня в последнее время предъявляли Елене и ее матери Наталье Кошелевой материальные претензии. Якобы те покупали детям слишком дорогие игрушки, одежду и все в таком роде. Отношения в семье обострились, начались скандалы», — рассказал адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.