Отчима убитого 15-летнего рязанца доставили в суд

Для 52-летнего Владислава Цикунова будут избирать меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте мужчины.

Отчима убитого 15-летнего мальчика доставили в суд. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Для 52-летнего Владислава Цикунова будут избирать меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте мужчины. Ранее ему продлили задержание на 72 часа.

Напомним, на допросе Цикунов заявил, что мальчика убила его сожительница во время оккультного ритуала.