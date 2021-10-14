В Рыбном задержали 40-летнего браконьера

Правонарушителя выявили в ходе профилактического мероприятия, которое проводили в Рыбновском районе на Оке.

Рязанские транспортные полицейские поймали 40-летнего браконьера за незаконной ловлей рыбы. Подробности сообщило региональное УМВД.

Правонарушителя выявили в ходе профилактического мероприятия, которое проводили в Рыбновском районе на Оке.

Мужчина рыбачил на резиновой лодке поздно вечером. При ловле он использовал сеть — чем и осуществлял незаконный вылов рыбы. Он успел выловить пять экземпляров речной рыбы. Сумма ущерба составила почти три тысячи рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Сообщается, что всего с начала 2021 года Рязанскими транспортными полицейскими в отношении браконьеров было возбуждено 25 уголовных дел.