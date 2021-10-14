В Александро-Невском мужчина чуть не зарезал сестру

Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

В Александро-Невском районе полицейские предотвратили тяжкое преступление. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель поселка и сообщил, что нетрезвый знакомый пытался зарезать свою сестру. Выяснилось, что ранее судимая 25-летняя местная жительница стала злоупотреблять спиртным. В очередной раз она выпивала со своим 30-летним братом и знакомым. В какой-то момент женщина грубо выразилась в адрес брата, что не понравилось мужчине. Он схватил кухонный нож и пригрозил, что зарежет родственницу, если та не извинится. Тогда знакомый обратился в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо — лишение свободы на тот же срок.