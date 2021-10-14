Стали известны подробности убийства 15-летнего Романа Федулова

Об этом сообщает «МВД Медиа».

В главном управлении МВД раскрыли подробности убийства 15-летнего Романа Федулова. Об этом сообщил « МВД Медиа ».

По предварительным данным, отчим и его сожительница убили мальчика в его доме. Они нанесли ему несколько ударов ножом, от которых он скончался. Затем они вывезли тело в лесополосу вблизи деревни Хирино и бросили в колодец, где его и обнаружили полицейские.

Напомним, тело ребенка нашли 13 октября. 15-летнего мальчика искали с 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу. Отчим в случившемся не сознался. Подозреваемых обвиняют в совершении над мальчиком оккультного ритуала.