Соседи погибшего подростка не верят в религиозное убийство

Все надеялись, что парня найдут живым.

Соседи погибшего под Рязанью 15-летнего подростка Романа Ф. не верят в религиозное убийство. Об этом рязанцы рассказали корреспондентам « КП-Рязань ».

Жители поселка учхоза Стенькино уверены, что таким образом убийцы пытаются разыграть невменяемость.

Все надеялись, что парня найдут живым.

«Да какое ритуальное-то? Мужик нормальный был, никаких завихрений религиозных у него не было. В последнее время он редко приезжал, а тут неожиданно появился, машину свою ремонтировал, шашлык вроде как жарили. И Ромашка (так подростка звали в поселке) с ними был… Ужас», — рассказала местная жительница.

Напомним, 15-летний подросток пропал 8 октября. Спустя время, 13 октября, его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. В настоящее время она является главной подозреваемой.