Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин обратился к жителям региона

Как член оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции он отметил, что ситуация остается тяжелой, число заболевших продолжает расти.

В четверг, 14 октября, председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин обратился к жителям региона. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсетях.

«Я как член оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обращаюсь к вам. Ситуация остается тяжелой, число заболевших продолжает расти», — написал Фомин.

Он отметил, что за сутки выявлено более 31 тысячи, в Рязанской области — 168 новых случаев заражения ковидом, а только за 13 октября в стране умерло почти 1000 человек.

«К сожалению, участились случаи тяжелого течения болезни, в том числе среди молодежи. Единственным способом переломить ситуацию является вакцинация. Проведено достаточно клинических исследований, чтобы с уверенностью сказать, что все вакцины эффективны и полностью безопасны», — отметил спикер облдумы.

Глава регионального парламента призвал жителей области быть ответственными по отношению к себе и своим близким: «Дорогие рязанцы! Защитите себя от тяжелейших последствий болезни, сделайте прививку! Только вместе мы сможем остановить пандемию».