По подозрению в убийстве подростка под Рязанью задержали двух человек

Тело ребенка нашли 13 октября в поселке Хирино. 15-летнего мальчика искали с 8 октября.

По подозрению в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью задержали двух человек. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на руководителя Рязанского МСО СУ СКР по области Александра Логинова.

«Двое подозреваемых в совершении преступления задержаны. Расследование продолжается», — сказал собеседник издания.

Напомним, тело ребенка нашли 13 октября в поселке Хирино. 15-летнего мальчика искали с 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу. Отчим в случившемся не сознался.