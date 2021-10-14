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Отчиму погибшего 15-летнего подростка продлили задержание
Судебное заседание по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу состоялось в среду.

Отчиму погибшего 15-летнего Романа Ф. продлили задержание на 72 часа. Об этом в четверг, 14 октября, сообщила пресс-служба Советского районного суда.

В среду, 13 октября, состоялось судебное заседание по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отчима погибшего Романа Ф. Суд принял решение продлить задержание на 72 часа.

«Срок задержания продлен на 72 часа для обеспечения следователю возможности представить дополнительные доказательства обоснованности избрания в отношении Ц. меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрят в пятницу, 15 октября.