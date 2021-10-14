Мать подозреваемой в ритуальном убийстве заявила, что дочь не увлекалась оккультизмом

Мать подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью рассказала, что ее дочь не увлекалась никакими оккультными практиками. По ее словам, интересом к таким вещам ее заразил знакомый.

Мать подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью рассказала, что ее дочь не увлекалась никакими оккультными практиками. Об этом сообщает «360».

По словам женщины, интересом к подобным ритуалам ее заразил знакомый. «Я бы не сказала, что она этим занимается. Да вообще не знаю, в чем это заключается. Свечки, бывало, зажигала. Не знаю, зачем она этим занималась. Какой-то там товарищ был, который ее этим заразил, он был этим увлечен и вся его семья тоже», — сказала женщина.

Отмечается, что 29-летняя Мария Корнеева переехала в Рязань, чтобы устроиться работать в лыжный центр. Девушка занималась ачери-биатлоном. Ее сожитель помогал ей по учебе делать некий тренажер.

«Я не знала, что он увлекался спортом, я знала только, что он рукастый именно как рабочий. Помогал делать ей установку. То есть она это все в теории озвучивала, а он делал в физическом виде. Это как тренажер», — сказала собеседница.

По словам женщины, Мария не могла совершить преступление. «Она скорее сама себе навредит», отметила мать девушки.