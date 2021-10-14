Близкие мужа пропавшей Елены Логуновой считают, что она скоро вернется домой

Отмечается, что в ведомстве не спешат с выводами о причастности супруга к пропаже Логуновой и планируют выслушать все стороны конфликта.

Близкие мужа пропавшей Елены Логуновой считают, что она скоро вернется домой. Об этом «РИА Новостям» сообщили в Следственном комитете.

Отмечается, что в ведомстве не спешат с выводами о причастности супруга к пропаже Логуновой и планируют выслушать все стороны конфликта.

«Родители Елены высказали мнение, что супруг причастен, сообщили о странном поведении его самого и его родственников. Есть и иная точка зрения: близкие мужа считают, что пропавшая скоро вернется», — говорится в сообщении следкома.