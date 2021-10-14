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Адвокат заявил, что супруг пропавшей Елены Логуновой успешно прошел полиграф
По словам адвоката, Александр отрицает все обвинения и надеется, что жена скоро вернется домой.

Адвокат заявил, что супруг пропавшей Елены Логуновой успешно прошел полиграф. Об этом «РИА Новостям» сообщил Иван Беззубцев, представляющий Александра Логунова.

По его словам, Александр отрицает все обвинения и надеется, что жена скоро вернется домой.

«С первых дней он активно помогает следствию. Александра неоднократно допрашивали с использованием полиграфа, который показал, что об исчезновении Елены мужчина ничего не знает. Он и его родители дали согласие на осмотр всех принадлежащих им жилых и нежилых помещений, предоставили все интересующие сотрудников СК предметы и документы», — отметил Беззубцев.