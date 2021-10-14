Адвокат заявил, что супруг пропавшей Елены Логуновой успешно прошел полиграф

По словам адвоката, Александр отрицает все обвинения и надеется, что жена скоро вернется домой.

Адвокат заявил, что супруг пропавшей Елены Логуновой успешно прошел полиграф. Об этом « РИА Новостям » сообщил Иван Беззубцев, представляющий Александра Логунова.

По его словам, Александр отрицает все обвинения и надеется, что жена скоро вернется домой.

«С первых дней он активно помогает следствию. Александра неоднократно допрашивали с использованием полиграфа, который показал, что об исчезновении Елены мужчина ничего не знает. Он и его родители дали согласие на осмотр всех принадлежащих им жилых и нежилых помещений, предоставили все интересующие сотрудников СК предметы и документы», — отметил Беззубцев.