В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу и надругались над ее подругами

Мужчинам предъявили обвинение по пунктам «а» части 3 статьи 131 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Их заключили под стражу.

В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

8 октября трое неработающих мужчин 1985, 1993 и 2001 годов рождения находились в съемной квартире дома на улице Малышева в Екатеринбурге. Они совершили в отношении трех несовершеннолетних девушек 2007 и 2006 годов рождеия, «действия сексуального характера».

Мужчинам предъявили обвинение по пунктам «а» части 3 статьи 131 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Их заключили под стражу.

По информации SM News , девочки познакомились с мужчинами около школы. Незнакомец сообщил, что у него есть 60 тысяч рублей и предложил их потратить совместно, например, съездить в кафе. Девушки предложили снять посуточно квартиру. Они сели в автомобиль, где были еще два молодых человека. Компания доехала до алкомаркета, купила спиртное, а позже направилась в арендованную квартиру. Там один из мужчин отвел девушку в комнату, где совершил с ней половое сношение, так же поступил его приятель. Позже компания молодых людей надругалась над другими девушками.

Спустя время двое девушек уехали домой на такси, а подругу оставили в квартире. Туда по вызову родителей приехали полицейские, которые задержали мужчин. Ими оказались жители Челябинской области, ранее не имевшие проблемы с законом. В Екатеринбург они приехали, чтобы «развлечься».

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.