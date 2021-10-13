\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
11°
Чтв, 14
12°
Птн, 15
ЦБ USD 71.86 -0.02 14/10
ЦБ EUR 83 -0.09 14/10
Нал. USD 71.56 / 72.50 15:36
Нал. EUR 82.73 / 83.36 15:36
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
Вчера 18:42
841
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
Вчера 14:47
3 417
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
27 800
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
5 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу и надругались над ее подругами
Мужчинам предъявили обвинение по пунктам «а» части 3 статьи 131 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Их заключили под стражу.

В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

8 октября трое неработающих мужчин 1985, 1993 и 2001 годов рождения находились в съемной квартире дома на улице Малышева в Екатеринбурге. Они совершили в отношении трех несовершеннолетних девушек 2007 и 2006 годов рождеия, «действия сексуального характера».

Мужчинам предъявили обвинение по пунктам «а» части 3 статьи 131 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Их заключили под стражу.

По информации SM News, девочки познакомились с мужчинами около школы. Незнакомец сообщил, что у него есть 60 тысяч рублей и предложил их потратить совместно, например, съездить в кафе. Девушки предложили снять посуточно квартиру. Они сели в автомобиль, где были еще два молодых человека. Компания доехала до алкомаркета, купила спиртное, а позже направилась в арендованную квартиру. Там один из мужчин отвел девушку в комнату, где совершил с ней половое сношение, так же поступил его приятель. Позже компания молодых людей надругалась над другими девушками.

Спустя время двое девушек уехали домой на такси, а подругу оставили в квартире. Туда по вызову родителей приехали полицейские, которые задержали мужчин. Ими оказались жители Челябинской области, ранее не имевшие проблемы с законом. В Екатеринбург они приехали, чтобы «развлечься».

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.