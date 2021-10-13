В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу и надругались над ее подругами

В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу Об этом сообщила
8 октября трое неработающих мужчин 1985, 1993 и 2001 годов рождения находились в съемной квартире дома на улице Малышева в Екатеринбурге. Они совершили в отношении трех несовершеннолетних девушек 2007 и 2006 годов рождеия, «действия сексуального характера».
Мужчинам предъявили обвинение по пунктам «а» части 3 статьи 131 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Их заключили под стражу.
По информации
Спустя время двое девушек уехали домой на такси, а подругу оставили в квартире. Туда по вызову родителей приехали полицейские, которые задержали мужчин. Ими оказались жители Челябинской области, ранее не имевшие проблемы с законом. В Екатеринбург они приехали, чтобы «развлечься».
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.