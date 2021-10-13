В центре в Рязани отключат воду

Из-за аварийно-восстановительных работ у дома № 116/1 по улице Есенина воды не будет с 17:00 13 октября до 6:00 14 октября.

В среду, 13 октября, в центре Рязани отключат воду на нескольких улицах. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ у дома № 116/1 по улице Есенина воды не будет с 17:00 13 октября до 6:00 14 октября по адресам:

улица Маяковского дома №№ 18, 20, 21, 22;

Полевая улица, дом № 4;

улица Яхонтова дома №№ 15, 15а, детский сад № 141 (Яхонтова, дом № 3);

улица Введенская, дом № 107;

улица Фрунзе дома №№ 5, 7;

улица Есенина дома №№ 69/36, 108, 110.

Подача холодной воды будет снижена:

ЦТП, улица Полевая, дом № 4а;

ЦТП, улица Маяковского, дом № 18а.

Также воды не будет до окончания ремонтных работ:

улица Есенина, дома №№ 59/12, 61/13, 57 (школа № 43);

Колхозная улица, дома №№ 1/3, 2, 3, 4, 5, 2а (институт);

улица Маяковского, дома №№ 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корпус1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11;

проезд Машиностроителей, дома №№ 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 9, 10;

улица Горького, дом № 1 (налоговая).

Техническую воду подвезут по адресам: улица Колхозная, дом № 10, площадь Мичурина.