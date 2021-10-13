\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
10°
Чтв, 14
11°
Птн, 15
11°
ЦБ USD 71.86 -0.02 14/10
ЦБ EUR 83 -0.09 14/10
Нал. USD 71.57 / 72.50 17:12
Нал. EUR 82.74 / 83.70 17:12
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
Вчера 18:42
1 007
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
Вчера 14:47
4 076
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
28 003
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
5 395
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В центре в Рязани отключат воду
Из-за аварийно-восстановительных работ у дома № 116/1 по улице Есенина воды не будет с 17:00 13 октября до 6:00 14 октября.

В среду, 13 октября, в центре Рязани отключат воду на нескольких улицах. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ у дома № 116/1 по улице Есенина воды не будет с 17:00 13 октября до 6:00 14 октября по адресам:

  • улица Маяковского дома №№ 18, 20, 21, 22;
  • Полевая улица, дом № 4;
  • улица Яхонтова дома №№ 15, 15а, детский сад № 141 (Яхонтова, дом № 3);
  • улица Введенская, дом № 107;
  • улица Фрунзе дома №№ 5, 7;
  • улица Есенина дома №№ 69/36, 108, 110.

Подача холодной воды будет снижена:

  • ЦТП, улица Полевая, дом № 4а;
  • ЦТП, улица Маяковского, дом № 18а.

Также воды не будет до окончания ремонтных работ:

  • улица Есенина, дома №№ 59/12, 61/13, 57 (школа № 43);
  • Колхозная улица, дома №№ 1/3, 2, 3, 4, 5, 2а (институт);
  • улица Маяковского, дома №№ 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корпус1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11;
  • проезд Машиностроителей, дома №№ 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 9, 10;
  • улица Горького, дом № 1 (налоговая).

Техническую воду подвезут по адресам: улица Колхозная, дом № 10, площадь Мичурина.