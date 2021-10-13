Студенты РГУ показали, что два этажа общежития затопило перед вызовом пожарных

По словам учащихся, утром в общежитии отключили горячую воду, а через некоторое время потоком воды затопило комнаты на третьем и четвертом этажах

Студенты РГУ рассказали подробности произошедшего в общежитии в среду, 13 октября.

По словам учащихся, утром в общежитии отключили горячую воду, а через некоторое время потоком воды затопило комнаты на третьем и четвертом этажах.

Как предполагают молодые люди, из-за этого произошло короткое замыкание, появился запах гари. Студенты вызвали пожарных.

Напомним, после сообщение о запахе гари на четвертом этаже общежития РГУ на место выехали 11 автомобилей и около 40 человек личного состава противопожарной службы. Людей частично эвакуировали. Возгорания не обнаружили.