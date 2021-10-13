На вызов в общежитие РГУ выехали 11 пожарных машин
Сообщение о запахе дыма на четвертом этаже общежития поступило в 17:54. На место выехали 11 автомобилей и около 40 человек личного состава противопожарной службы.
В Рязани пожарные выехали на вызов в общежитие РГУ имени Есенина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о запахе дыма на четвертом этаже общежития поступило в 17:54. На место выехали 11 автомобилей и около 40 человек личного состава противопожарной службы. Людей частично эвакуировали.
Возгорания не обнаружили. По предварительной информации, причиной запаха могло стать короткое замыкание.
Информация уточняется.
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